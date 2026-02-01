Топливо забыло заграницу

Отгрузки бензина из российских портов по итогам 2025 года упали на 40% в условиях действовавшего несколько месяцев эмбарго на зарубежные поставки, в том числе для НПЗ. Ключевыми рынками остались Египет и Турция. С февраля экспорт топлива разрешен только НПЗ, и, как считают участники рынка и аналитики, такой порядок сохранится.

Морской экспорт бензина из России по итогам 2025 года снизился к предыдущему на 40%, до 2,1 млн тонн, говорится в обзоре Центра ценовых индексов. Доля российских нефтепродуктов от общего объема поставок — 71%, белорусских — 29%. Ключевыми направлениями отгрузок остались Египет (27% экспорта) и Турция (22%).

По данным аналитиков, большая часть поставок шла напрямую покупателям, еще 28% от общего объема экспорта были перевалены в море на другие танкеры и поставлены в третьи страны. Основной точкой перевалки стал Египет, но к концу прошлого года фиксировались отдельные перевалки акватории портов ЕС.

Отгрузки бензина железнодорожным транспортом по итогам 2025 года составили 2,6 млн тонн, данных за 2024 год аналитики не предоставили.

Ключевые направления — Монголия (820 тыс. тонн), Узбекистан (510 тыс. тонн), Киргизия (526 тыс. тонн) и Таджикистан (406 тыс. тонн).

(820 тыс. тонн), (510 тыс. тонн), (526 тыс. тонн) и (406 тыс. тонн). В декабре 2025 года, отмечается в обзоре, железнодорожный экспорт бензина сократился до 209 тыс. тонн — на 22% к ноябрю и на 36% год к году — в основном из-за исчерпания годовых квот на беспошлинный импорт топлива в странах Центральной Азии.

Киргизия, в частности, из-за активных закупок в 2024 году выбрала часть квоты 2025 года, указывают аналитики.

Как сообщал источник “Ъ” в отрасли, общая переработка нефти в России за 2025 год сократилась на 1,7% год к году, до 262,3 млн тонн в условиях внеплановых остановок НПЗ. Для стабилизации внутреннего рынка, где отмечались рекордные биржевые цены и нехватка топлива в ряде регионов, зарубежные поставки бензина были ограничены. С марта до конца июля 2025 года экспорт был запрещен для трейдеров, с августа эмбарго было распространено на производителей. Запрет не касался поставок по межправительственным соглашениям.

В конце января 2026 года правительство сняло ограничения на зарубежные поставки бензина и дизтоплива для производителей. Для остальных участников рынка эмбарго будет действовать до 31 июля. Как отметили в Минэнерго, исключение для НПЗ необходимо, чтобы не допустить затоваривания производственных мощностей. Как писал “Ъ”, крупные российские производители заранее начали готовиться к снятию эмбарго. Так, Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза» в феврале запланировал экспорт 111 тыс. тонн бензина через порт Усть-Луга (см. “Ъ” от 29 января).

По словам источника “Ъ” в отрасли, экспорт нефтепродуктов теперь может быть разрешен только вертикально интегрированным нефтекомпаниям, чтобы трейдеры не могли вывозить товар, на который производители получают демпфер.

Для правительства важен прозрачный механизм ценообразования нефтепродуктов, поэтому в ближайшее время разрешение на экспорт будут иметь только производители, считает и Кирилл Бахтин, руководитель центра по аналитике российских акций БКС. По его оценке, в месяц может отгружаться около 600–700 тыс. тонн бензина и около 3 млн тонн дизтоплива. Биржевые котировки бензина, добавляет аналитик, могут отреагировать несущественным ростом. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что целью открытия экспорта было в том числе повышение оптовых цен. При этом розничные цены, по его словам, продолжат расти в любом случае, отыгрывая повышение акциза и НДС.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что цены на мелком опте сильно снизились, что подтверждает насыщение внутреннего рынка топливом. По его словам, из-за высокой стоимости хранения, быстрых отгрузок с НПЗ и падения крупнооптовых цен операторы мелкого опта вынуждены фиксировать убытки, реализуя запасы. Снятие запрета на экспорт может снизить давление на рынок и, вероятно, цены прекратят коррекцию, отмечает он.

