Патриарх Кирилл рассказал историю о двух выпитых в юности бутылках коньяка

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время учебы в семинарии выпил две бутылки коньяка с уполномоченным по делам религии. Тот пригласил будущего патриарха на разговор, он длился четыре часа. Об этом патриарх рассказал в храме Христа Спасителя после литургии, посвященной 17-й годовщине его интронизации — возведению новоизбранного патриарха на патриаршую кафедру.

По словам главы РПЦ, разговор студента семинарии с уполномоченным в 1960-е годы был «редчайшим случаем». Уполномоченный согласовывал назначения священнослужителей, контролировал приходскую жизнь. Его считали «врагом Церкви», который делает все возможное для того, чтобы она «никак не расширялась и не укреплялась», рассказал патриарх.

«Наш разговор длился четыре часа! Может быть, не очень хорошо в этих стенах говорить о еще одной детали, но без нее трудно понять ту эпоху: две бутылки коньяка выпили. И тогда я понял: он, конечно, враг и еще раз враг, но уж если он коньяком студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно делать»,— сказал патриарх Кирилл (цитата по сайту Московского патриархата).

Патриарх Кирилл поступил в Ленинградскую духовную семинарию в 1965 году. Затем был зачислен в Ленинградскую духовную академию, где проучился до 1970 года. В 1971 году был возведен в сан архимандрита, в 1977 году — в сан архиепископа. В 1991 году он стал митрополитом. Поместный собор Русской православной церкви избрал священнослужителя главой РПЦ 1 февраля 2009 года.

В день годовщины возведения на кафедру патриарх Кирилл традиционно совершает богослужение в храме Христа Спасителя. Главу РПЦ поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин.