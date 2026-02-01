Путин в годовщину интронизации патриарха Кирилла поблагодарил его за укрепление РПЦ

Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-й годовщиной интронизации — торжественным возведением новоизбранного патриарха на патриаршую кафедру. Президент принял главу РПЦ в Кремле. Владимир Путин отметил «организаторское начало» в работе патриарха и поблагодарил его за труды.

«Жизнь Русской православной церкви изменилась. Очень многое сделано по укреплению приходов, по укреплению организационных структур. Это, безусловно, ваши личные достижения. А это дает возможность эффективно работать и в основной сфере — в духовной»,— сказал Владимир Путин (цитат по сайту Кремля).

В ответ патриарх Кирилл поблагодарил господина Путина за созданный во время его президентства «образ взаимодействия церкви и государства», который глава РПЦ назвал уникальным в истории христианства в России. Сложившееся взаимодействие, по словам патриарха, говорит о достойном положении церкви в обществе, правильной политике в ее адрес и «оказании духовной поддержки нашему народу». Владимир Путин отметил, что этот процесс начался еще при первом президенте Борисе Ельцине и патриархе Алексии. «Мы с вами в силу наших сил и при поддержке Господа продолжаем эту работу»,— заключил господин Путин.

Патриарх Кирилл стал предстоятелем РПЦ 1 февраля 2009 года. На патриарший престол его избрал Поместный собор Русской православной церкви. До этого более 18 лет РПЦ возглавлял патриарх Алексий II. В день интронизации патриарх Кирилл традиционно совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя.