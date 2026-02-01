Петербургские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам

Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России по прыжкам в соревнованиях спортивных пар, который проходит в Москве. Дуэт набрал 52,06 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В решающем раунде Мишина и Галлямов исполнили каскад 3S–2A–2A, тройную подкрутку четвертого уровня, выброс 3F и выброс 4S. За финальный набор элементов они получили 29,85 балла.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 50,84 балла (28,15 балла в финале). Третьими стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 45,43 балла (23,63 балла в финале).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выигрывают чемпионат России по прыжкам второй год подряд. На чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Петербурге в декабре 2025 года, они заняли второе место.

Артемий Чулков