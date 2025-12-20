На чемпионате России по фигурному катанию определились победители в трех видах

На чемпионате России по фигурному катанию 2026 в Санкт-Петербурге завершился первый день произвольных программ. Золото среди женщин завоевала Аделия Петросян, став трехкратной чемпионкой страны. Ученица Этери Тутберидзе набрала 235,95 балла. В произвольной программе фигуристка совершила ошибку на тройном акселе и упала с четверного тулупа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во время выступления

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во время выступления

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для 18-летней спортсменки этот чемпионат, можно сказать, тренировка перед Олимпийскими играми. В феврале фигуристка в нейтральном статусе должна принять участие в Олимпиаде.

Серебряную медаль завоевала Алиса Двоеглазова, набрав 227,40 балла. Бронза у Марии Захаровой (217,73 балла): спортсменка исполнила в произвольной программе два четверных тулупа.

Лучшей спортивной парой стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав 146,87 балла за «произволку» и 224,29 — за две программы. Фигуристы выиграли чемпионат страны в третий раз. Пара исполнила четверной выброс — элемент ультра-си, однако все выступление не было безупречным: партнерша ошиблась на прыжке в каскаде и упала с тулупа.

По итогам короткой программы спортсмены были вторыми после петербургского дуэта, в прошлом коллег по тренировочной группе, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Подопечные Тамары Москвиной начали сезон неуверенно: на российских этапах гран-при пара два раза не смогла исполнить поддержки, теряя баллы и занимая вторые места в итоговой таблице. К главному старту сезона фигуристы поддержки восстановили, однако было видно, как тяжело дается Александру Галлямову выполнение каждого элемента. Пара выиграла серебро, набрав 223,63 балла.

Бронзовую медаль завоевал дуэт из Перми Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95 балла).

Чемпионами в танцах на льду в пятый раз стали Александра Степанова и Иван Букин, участники Олимпиады-2022, обладатели трех бронзовых и двух серебряных медалей чемпионата Европы. За две программы танцоры получили 216,94 балла.

«По поводу пятикратного чемпионства трудно пока говорить, я еще в коньках, не успел ничего осознать. Сегодня для меня прокат был не очень простым. Но кайф получил, на льду полежал. Спасибо за этот чемпионат!»— поделился эмоциями Иван Букин на пресс-конференции после завершения соревнований.

Серебро выиграли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, набрав суммарно 211,44 балла. Третьими стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,63 балла). Для фигуристов это первый пьедестал чемпионата России.

Победитель среди мужчин определится в воскресенье, 21 декабря.

Надежда Ярмула