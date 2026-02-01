Армейцы воспользовались американским оружием

Московский ЦСКА в воскресенье, 1 февраля, одержал самую, пожалуй, яркую победу в нынешнем сезоне. Армейцы, принимавшие на своей площадке УНИКС, с которым уже долгое время фактически делили первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, обыграли принципиального соперника со счетом 84:80, сумев ликвидировать отставание в 17 очков. Героем матча стал американский защитник Мело Тримбл, набравший 34 очка.

Защитник ЦСКА Мело Тримбл (в центре) с удивительной легкостью пролетал под щит УНИКСа и ввинчивал мячи по непростым траекториям

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ЦСКА и УНИКС в этом сезоне быстро оторвались от двух других команд «большой четверки» (у «Локомотива-Кубани» и «Зенита» чемпионат складывается непросто, и теперь их реальный потолок — это место в топ-3), и уже где-то к середине турнира стало понятно, что титул победителя регулярки достанется или московскому, или казанскому гранду. Выбрать фаворита в этом противостоянии было непросто. Обе команды на ходу, обе допустили всего по паре осечек, обе выдавали отличные победные серии (у ЦСКА она растянулась на 13 игр, у УНИКСа — на 11). Да и по личным встречам наблюдалось равенство — команды обменялись домашними победами.

В начале воскресной встречи было ощущение, что по личным победам вперед выйдет все-таки УНИКС.

Для гостей начиналось все отлично. Команда играла надежно, все получалось и у Джалена Рейнольдса, и у Маркуса Бингема, и у Алексея Шведа, и у Дмитрия Кулагина. Защита работала, броски, включая дальние попытки (в первой половине цели достигли 7 из 16 трехочковых), шли прекрасно, потерь почти не было. ЦСКА же смотрелся каким-то растерянным. Ничуть не меньше, чем зрители на трибунах, которые явно не ожидали, что битва титанов будет походить скорее на избиение одного из них. А все признаки такового были. На большой перерыв команды ушли при счете 50:37 в пользу гостей, а в моменте отрыв УНИКСа достигал 17 очков. Даже помня о фирменной неуступчивости ЦСКА, трудно было ждать, что армейцы вытянут такую игру.

Но в большом перерыве наставник ЦСКА Андреас Пистиолис сумел переключить команду в режим форсажа.

Ничего необычного: армейцы отлично умеют прессинговать, а тут им ничего другого и не оставалось. Но кто бы мог подумать, что это даст такой эффект! Во всей красе он проявился не сразу. По ходу большей части третьей четверти УНИКС, хоть и смотрелся уже хуже соперника, но свои шансы использовал и удерживал комфортный отрыв. Все, казалось, было настолько надежно, что даже обычно эмоционального главного тренера казанцев Велимира Перасовича почти не было заметно.

А у ЦСКА тем временем на боевой режим выходил Мело Тримбл. Он с удивительной легкостью пролетал под казанский щит и ввинчивал мячи по непростым траекториям. На отдельных отрезках даже создавалось впечатление, что игра ЦСКА сводилась к тому, чтобы четыре баскетболиста как-то отняли мяч у соперника и отдали его Тримблу. Дальше уж он разберется.

Но даже такого мощного Тримбла ЦСКА могло не хватить для победы, если бы УНИКС в какой-то момент просто не встал.

Начиная с конца третьей десятиминутки гости принялись собирать выдающийся комплект промахов на любой вкус, странных ошибок и фантастических потерь. У Бингема мяч из рук валился, Рейнольдс пару раз запускал его так, словно искал не партнера по команде, а целил в не понравившегося зрителя на трибунах. Даже Швед выдал передачу в молоко. Да, Перасович уже не был спокоен, он пытался что-то сделать, но момент бы упущен. Тримбл несся вперед. Когда у него не получалось, свой вклад вносил Каспер Уэйр. Если и его усилий не хватало, включался Антон Астапкович (его действия в концовке встречи — как в защите, так и в атаке — оказались чрезвычайно полезными).

В итоге 84:80 в пользу ЦСКА. 34 очка из набранных армейцами на счету Тримбла. Теперь москвичи идут на чистом первом месте и если сумеют сохранить на оставшиеся игры хотя бы часть того настроя, с каким провели вторую половину матча против УНИКСа, то на нем и останутся.

Александр Петров