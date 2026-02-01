Изощренный шлемоман

В финале Открытого чемпионата Австралии лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас в четырех партиях сломил сопротивление 38-летнего сербского ветерана Новака Джоковича. Мельбурнский триумф позволил талантливому испанцу, который также имеет на своем счету по две победы на Roland Garros, Wimbledon и US Open, установить исторический рекорд. До него в возрасте 22 лет и 8 месяцев хотя бы по разу выиграть каждый из мейджоров не удавалось никому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв свой седьмой титул на турнирах Большого шлема, Карлос Алькарас догнал таких звезд прошлого, как Джон Макинрой и Матс Виландер

Фото: Dita Alangkara / AP Выиграв свой седьмой титул на турнирах Большого шлема, Карлос Алькарас догнал таких звезд прошлого, как Джон Макинрой и Матс Виландер

Фото: Dita Alangkara / AP

Этот матч еще до первого удара по мячу считался по-своему уникальным. Впервые в истории Australian Open разница в возрасте между финалистами составляла 15 лет, 11 месяцев и 17 дней. За всю историю турниров Большого шлема это третий показатель: рекорд (17 лет и 10 месяцев) был установлен в 1974 году, когда 21-летний американец Джимми Коннорс побеждал 39-летнего австралийца Кена Розуолла сначала на Wimbledon, а затем на US Open.

Что касается взаимоотношений испанца с сербом, то два и три года назад они встречались в финалах Wimbledon, где оба раза Алькарас брал верх.

Но был и другой финал — парижской Олимпиады двухлетней давности, в котором победу на двух тай-брейках одержал Джокович. Тогда соперники продемонстрировали высочайший уровень тенниса, ни разу не отдав друг другу свои подачи. В пятисетовом формате вероятность подобного варианта минимальна, но, когда Джокович на Rod Laver Arena в первой партии сделал сразу два брейка, по поводу физической готовности Алькараса возникли резонные сомнения. Ведь его пятничный полуфинал против Александра Зверева продолжался пять с половиной часов.

С началом второго сета, впрочем, ситуация на корте быстро менялась. Джокович все чаще срывал удар справа, который в дебюте действовал практически безотказно, и Алькарас начал доминировать в обожаемых им затяжных обменах ударами по всему корту. Тактически оправданные попытки серба выходить с подачи к сетке достигали своей цели не всегда, и в третьей партии Алькарасу снова удалось сделать два брейка. К тому времени уставшим скорее выглядел уже Джокович, который двумя днями ранее поразил теннисный мир пятисетовой победой над Янником Синнером.

Четвертый сет проходил в том же ключе, хотя Джокович сопротивлялся изо всех сил, отыграв во втором гейме шесть брейк-пойнтов. В девятом гейме у Алькараса было «меньше», и у серба затеплилась надежда, но мяч после очередного резкого удара справа предательски полетел в аут.

Развязка наступила в двенадцатом гейме. Сразу сбив дыхание в розыгрыше из 24 ударов, Джокович завершил турнир тремя ошибками подряд.

В итоге — 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. За 3 часа 2 минуты серб отыграл 11 брейк-пойнтов из 16, но для победы этого не хватило. Соперник, добывший ударами навылет 36 очков против 32 и допустивший 27 невынужденных ошибок против 46, смотрелся лучше.

25-й титул на мейджорах остался для серба непокоренной вершиной. Зато Алькарас вошел в историю. Впервые взяв трофей на Australian Open, двукратный чемпион Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) и US Open (2022, 2025) стал самым молодым обладателем карьерного Большого шлема за всю историю. В воскресенье Алькарасу было 22 года, 8 месяцев и 26 дней, и он примерно на три месяца оказался младше предыдущего рекордсмена, звезды 1930-х годов американца Дона Баджа. В общей сложности карьерным Большим шлемом теперь владеют девять теннисистов, но в период Открытой эры (с 1968 года) кроме Алькараса этим достижением могут похвастаться пятеро — австралиец Род Лейвер, американец Андре Агасси, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, присутствовавший на этом финале, и Джокович.

«Ты очень молод, и у тебя много времени, как и у меня. Уверен, что мы еще много раз увидимся в ближайшие десять лет»,— улыбнулся серб на церемонии награждения, обращаясь к Алькарасу, который также стал самым молодым теннисистом с семью победами на мейджорах.

Ранее этим рекордом владел швед Бьорн Борг, который в 1979 году 23-летним выиграл Roland Garros.

Для сравнения, Джокович к 22 годам взял на турнирах Большого шлема лишь один титул. То есть если испанец продолжит штамповать победы нынешними темпами, выигрывая где-то по пять мейджоров за два сезона, то примерно к 30 годам сможет отобрать у серба рекорд по общему количеству побед на них.

Конечно, говорить всерьез об этом пока преждевременно. Расставшись в декабре со своим главным тренером Хуаном-Карлосом Ферреро, которого заменил другой испанец, Самуэль Лопес, нынешний лидер мировой классификации продолжает прогрессировать. Однако повышенный травматизм Алькараса остается серьезным фактором, который может периодически ему мешать. Другое дело, что сейчас равных ему нет.

В мировом рейтинге преимущество испанца над ближайшим преследователем, Янником Синнером, теперь будет исчисляться 3350 очками. В прошлом году итальянец не играл с февраля по начало мая из-за допинговой дисквалификации, то есть в ближайшие три месяца ему не требуется защищать ни одного балла. И все же ликвидировать столь серьезное отставание до Открытого чемпионата Франции Синнеру будет непросто.

Евгений Федяков