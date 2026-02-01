На Ставрополье раскрыли кражу наград участника спецоперации

На Ставрополье полиция задержала 52-летнего помощника по хозяйству, который украл драгоценности и медали участника СВО на сумму 350 тыс. руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД Ставропольского края

По информации госпожи Волк, в полицию Туркменского округа обратилась местная жительница с заявлением о краже. Из ее дома пропали украшения и награды отца, принимавшего участие в спецоперации.

В ходе расследования сотрудники выявили подозреваемого — мужчину, который помогал семье в быту. При допросе он признался в содеянном и рассказал, что спрятал похищенное в сарае на своем участке.

«Награды и ценности обнаружили и вскоре вернут владелице. В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела. Мужчина подписал обязательство о явке в правоохранительные органы»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко