Автоинспекция Ставрополья призывает водителей к осторожности из-за непогоды

Госавтоинспекция Ставропольского края уведомила участников движения об ухудшении метеоусловий в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации региональной ГАИ, на территории края выпадают осадки в виде дождя, которые сопровождаются туманом.

В связи со сложными погодными условиями автоинспекторы призывают водителей соблюдать безопасный скоростной режим и поддерживать достаточную дистанцию до впереди идущих машин. Также необходимо заранее снижать скорость при приближении к местам вероятного появления пешеходов, пешеходным переходам и перекресткам.

Кроме того, автомобилистам следует в обязательном порядке использовать внешние световые приборы.

Валентина Любашенко