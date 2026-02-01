БК «Зенит» разгромил «Самару» 113:52 в первой игре под руководством Деяна Радоньича

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга 1 февраля обыграл «Самару» со счетом 113:52 (20:16, 36:9, 28:17, 29:10) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на стадионе «Арена». Эта встреча стала первой для «Зенита» под руководством Деяна Радоньича.

Самым результативным у «Зенита» стал хорватский центровой Лука Шаманич — 19 очков, семь подборов, четыре передачи и блок-шот. У «Самары» лучшую статистику показал центровой Дмитрий Халдеев: 10 очков, три подбора и две передачи.

Черногорский специалист Деян Радоньич возглавил петербургский клуб на этой неделе. Причиной смены тренера для сине-бело-голубых послужил тот факт, что они неудачно начали год под руководством Александера Секулича.

Артемий Чулков