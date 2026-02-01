Покаяние в строгом порядке

Французский Сенат одобрил закон, призванный облегчить возвращение колониальных ценностей — произведений искусства, реликвий и религиозных объектов — в страны их происхождения. Он позволит отказаться от практики устраивать парламентские слушания чуть ли не по каждому предмету и обойтись без символических жестов и политических спектаклей. Количество исключений потребовало установить правила, поясняет корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Эмманюэль Макрон на конференции, посвященной проблемам возвращения африканских культурных ценностей (2021 год)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters Президент Эмманюэль Макрон на конференции, посвященной проблемам возвращения африканских культурных ценностей (2021 год)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Франция делает попытку навести порядок в одном из болезненных и даже взрывоопасных сюжетов своей культурной политики — возвращении на родину произведений искусства и исторических реликвий, вывезенных из стран-колоний (см. “Ъ” от 5 декабря 2018 года). Сенат единогласно одобрил закон, который должен упростить реституцию колониальных ценностей и заменить разрозненные решения «по каждому случаю» устойчивым юридическим механизмом. Документ передан в Национальную ассамблею и может быть принят уже в этом году.

Речь идет о тексте, которого ждали почти восемь лет. Еще в 2017-м, выступая в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, Эмманюэль Макрон пообещал, что Франция «в течение пяти лет» создаст условия для возвращения африканского наследия.

С тех пор процесс продвигался медленно, спотыкаясь о принцип неотчуждаемости государственных коллекций, закрепленный во французском праве, и о политические страхи — от обвинений в «недостаточном покаянии» до опасений «опустошить музеи». До сих пор каждый акт реституции требовал отдельного одобрения.

Так было, например, с 26 реликвиями королевства Дагомея, захваченными в 1892 году и возвращенными Бенину в 2021 году, или с «говорящим барабаном» вывезенным из Кот-д’Ивуара в 1916 году и переданным обратно лишь летом 2025 года. Нередко использовались юридические обходные пути — долгосрочные «депозиты» или «займы», позволявшие избежать парламентского голосования. Многое регулировалось произвольными решениями на уровне президента или правительства, зависящими от сложившейся в тот момент международной ситуации.

Теперь каждая просьба о реституции должна будет проходить через постоянно действующую национальную комиссию и двусторонний научный комитет с участием экспертов обеих стран, заинтересованных в обмене и возвращении ценностей.

Их задача — установить происхождение объекта и определить, был ли он получен незаконным путем. Закон касается только предметов, вывезенных в период с 1815 по 1972 год, то есть со времени формирования французской колониальной империи до вступления в силу Конвенции ЮНЕСКО, регулирующей международный оборот культурных ценностей.

По данным парламентского отчета, Франция получила официальные запросы на возврат нескольких тысяч объектов от десяти государств, восемь из которых находятся в Африке. Алжир требует вернуть личные вещи эмира Абделькадера — национального героя, символа антиколониального сопротивления. Мали добивается передачи предметов так называемого сокровища Сегу, захваченного французскими войсками в 1890 году.

Речь идет об оружии, золотых и серебряных украшениях, а также рукописях, принадлежавших мусульманскому вождю Эль-Хаджу Омару Таллю, основателю империи Тукулер, простиравшейся на территории нынешнего Мали. Бенин, уже получивший 26 предметов, вывезенных из древнего африканского королевства Дагомея в ходе колониальных войн 1892 года, среди которых был и трон дагомейского короля Беханзина, настаивает на возвращении новых объектов. Всего, по оценке Сената, в ближайшее время может быть рассмотрено около дюжины конкретных дел.

Министр культуры Рашида Дати называет закон «исторической возможностью укрепить культурные связи Франции с миром» и подчеркивает, что речь не идет ни о покаянии, ни о самоотречении.

Именно формула «ni deni, ni repentance» — «ни отрицания, ни раскаяния» — стала идеологическим лейтмотивом текста. Левые сенаторы требовали введения в закон пунктов о системном характере колониального грабежа. Франция, по их мнению, должна была во всеуслышание признать себя виновной не в отдельных злоупотреблениях, а в массовых изъятиях культурных ценностей. В тексте этого вывода нет — лишь рамки для единой процедуры.

Государственный совет ранее указывал, что возврат предметов, поступивших в коллекции в виде даров или завещаний, возможен только при наличии «высшего общественного интереса». Вполне возможно, что лица, затронутые новым законом, дойдут в своем недовольстве и до Конституционного совета, однако правительство и Сенат считают вероятность блокировки закона ограниченной. В любом случае он вписывается в более широкую тенденцию: в 2023 году Франция уже приняла закон о безусловной реституции произведений, похищенных нацистами.

Политический контекст придает закону дополнительную остроту. Отношения Франции с рядом бывших колоний переживают кризис, а реституция становится инструментом культурной дипломатии. Парламент, по сути, предлагает компромисс, не моральный суд над прошлым, а административную процедуру. Насколько этого окажется достаточно для стран, считающих свои музеи и святыни разграбленными, станет ясно уже в ближайшие годы.