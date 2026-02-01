FT: Ford хотел производить электромобили вместе с Xiaomi

Автопроизводитель Ford вел переговоры с китайской технологической корпорацией Xiaomi о партнерстве в сфере электромобилей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. При этом они сообщают, что переговоры находились на ранней стадии. В Ford отрицают, что вели такие переговоры, в Xiaomi никак не прокомментировали эту информацию.

По данным источников, Ford рассматривает возможность создать совместное предприятие с Xiaomi, которое производило бы электромобили в США. Для китайской компании это было бы хорошей возможностью выйти на американский рынок. Как пишет FT, генеральный директор Ford Джим Фарли является поклонником электромобилей Xiaomi и даже импортировал в США модель SU7 для личного пользования. Он также говорил о китайских автопроизводителях как об «экзистенциальной угрозе» для американских компаний и заявлял, что производители из КНР точно придут на американский рынок. Источники сообщают, что Ford также вел сходные обсуждения с другими китайскими производителями электромобилей, включая BYD.

В США действуют введенные еще президентом Джо Байденом, по сути, запретительные пошлины в 100% на ввоз китайских автомобилей. При этом Дональд Трамп уже высказывался о том, что, если китайские компании хотят создавать производство на территории США, они смогут сделать это. Китайский автопроизводитель Geely уже намекал на планы запустить производство в США.

Xiaomi начала производить автомобили только в 2024 году. Многие эксперты говорят о высоком уровне ее электромобилей — так, о представленном прошлым летом внедорожнике YU7 говорили как о более дешевом и мощном конкуренте Tesla Model Y.

Яна Рождественская