Российского чемпиона подвели раунды

Российский боксер Бахрам Муртазалиев неожиданно расстался с чемпионским титулом Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг), проиграв по очкам британцу Джошу Келли, считавшемуся аутсайдером поединка в Ньюкасле. Одолеть чемпиона ему помогли быстрые руки и исключительная дисциплинированность. На протяжении всех 12 раундов Келли строго держался плана, предполагавшего работу на контратаках и постоянный побег на удобную, то есть подальше от оппонента, дистанцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Джош Келли

Для Великобритании, которая дефицита с известными боксерами не испытывает (Джош Келли довел список ее представителей, владеющих чемпионскими поясами, до шести, но есть ведь и множество знаменитостей без поясов), состоявшийся в субботу, 31 января, поединок, судя по реакции на него, все равно, кажется, превратился в какое-то очень большое событие. Но все понятно. Взлет Келли, в отличие от взлетов львиной доли его соотечественников с громкими именами, получился каким-то внеплановым, слегка вопреки обстоятельствам. В нем, упрямом трудяге, никогда не находили особенных талантов, а драться за титул выпало с боксером, у которого талант как раз хлестал через край.

Бахрам Муртазалиев представлялся страшным оппонентом. Чистый послужной список, могучий удар, который сбивал с ног самых крепких боксеров, в последнем матче — разгромный выигрыш у раскрученного австралийца Тима Цзю, которого Муртазалиев отделал словно новичка. Естественно, он был фаворитом. И вдруг проиграл — причем не шальным образом, а так, что было буквально отчетливо видно, за счет чего аутсайдер Келли сотворил сенсацию.

Конечно, в первую очередь за счет подготовки — не столько даже физической, сколько тактической.

Все, кому довелось комментировать бой, потом восхищались, с какой строгостью претендент выполнял слишком очевидную и слишком эффективно работавшую установку своего тренера Адама Бута.

Тот понял, что единственный шанс выжить против монстра, привыкшего наседать,— это держаться от него подальше и стараться заманить в ловушку, то есть заставить заниматься привычным делом — давить. А заманив, резко выстреливать собственным наскоком, чтобы тут же, не увлекаясь, не оказываясь в плену иллюзий по поводу локальных успехов, снова убегать на безопасное расстояние. И уже со второго раунда этот план доставлял Бахраму Муртазалиеву немало проблем, поскольку те, кто видел бой, убедились: ну да, может, сверхспособностей у Джоша Келли и нет, но руки-то исключительно, как у пианиста-виртуоза, быстрые, а их скорости вполне хватает, чтобы больно жалить.

В четвертом раунде Келли ужалил чемпиона своим резким джебом так больно, что тот присел на настил. Нокдаун был не то чтобы глубоким, но ценность его для британца заключалась в том, что он, несомненно, добавил ему уверенности: можно продолжать в том же духе — и все сложится как надо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бахрам Муртазалиев (справа) и Джош Келли

Интрига в этот бой вернулась во второй его половине, когда Джош Келли функционально чуточку скис, а Бахрам Муртазалиев, похоже, наконец раскусил львиную долю его маневров. Теперь уже претенденту приходилось тяжеловато, но голову он по-прежнему сохранял светлой и спасался, например, в клинчах. Светлой она осталась даже после того, как в девятом раунде Муртазалиев хуком слева сам отправил соперника в нокдаун, а затем отмутузил у канатов.

Ситуация выглядела для Келли критической, но он ее пережил, а в заключительных раундах уже на морально-волевых, признаваясь позже, что был окрылен бурной поддержкой родной публики, ставшей еще одним его козырем, даже полез в рубку с россиянином, в целом вполне удачную для претендента.

Болевшие за Джоша Келли, отдавая себе отчет в том, что он только что провел лучший бой в жизни, все же наверняка нервничали в ожидании судейского вердикта. Не таким уж однозначным виделся итог этого матча. Но все срослось. На одной карте ничья — 113:113, на других — победа Келли, 114:113 и 115:111, означавшая, что у британца чемпионский титул и в перспективе шанс добавить к нему еще два. Дело в том, что различные источники, например ESPN, убеждены, что в следующем поединке Джош Келли встретится с популярным молодым пуэрториканцем Ксандером Зайасом. Зайас в субботу добавил к званию Всемирной боксерской организации (WBO) пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), одолев владевшего им немца Аббаса Барау.

Болевшим же за Бахрама Муртазалиева оставалось сожалеть о формате судейства в профессиональном боксе. Если бы сравнивали не выигранные и проигранные каждым соперником раунды, а угодившие в цель на протяжении всего поединка удары, то превосходство Муртазалиева было бы довольно увесистым. По количеству любых точных ударов он был, согласно данным CompuBox, впереди — 93:75, по количеству ударов акцентированных, на которые чаще всего обращают внимание, отрыв оказался еще солиднее — 61:33.

Алексей Доспехов