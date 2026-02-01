Куба лишается валюты из-за отъезда своих врачей из Венесуэлы

Кубинские врачи покидают Венесуэлу, лишая тем самым Кубу важных поступлений в иностранной валюте. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на работающих в медицинских учреждениях венесуэльцев.

По официальным данным правительства Кубы, на июнь 2025 года в Венесуэле работало около 13 тыс. кубинских медиков. Они служили крупной статьей дохода для правительства Кубы. В последние дни журналистам FT в нескольких медучреждениях рассказали, что кубинцев «тут больше нет, остался только венесуэльский персонал». «Их начали вывозить после 3 января»,— добавили собеседники FT, имея в виду день, когда американские войска захватили президента Николаса Мадуро.

Эксперты FT видят в отъезде врачей результат политического давления Вашингтона. США уже блокировали поставки нефти на Кубу из Венесуэлы, из-за чего в стране происходят самые масштабные за всю современную историю отключения электричества и есть серьезный дефицит топлива. Экономика Кубы, по оценкам американских спецслужб, «на грани коллапса».

Алена Миклашевская