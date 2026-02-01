Карлос Алькарас впервые стал чемпионом Australian Open

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал победителем Australian Open, обыграв в финале 10-кратного чемпиона турнира серба Новака Джоковича. Соревнования проходили в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в пользу Карлоса Алькараса. У Новака Джоковича был четвертый номер посева, у испанца — первый.

Для 22-летнего Алькараса этот титул стал первым на Australian Open. Он стал самым молодым теннисистом в истории, сумевшим завоевать карьерный Большой шлем, выиграв все четыре турнира этой серии.

В Открытую эру — с 1968 года — подобного достижения добивались лишь Рафаэль Надаль (в 24 года), Роджер Федерер (в 27 лет), Новак Джокович и Андре Агасси (оба — в 29 лет), а также Род Лейвер (в 31 год). Последний остается единственным игроком, которому удалось завоевать все четыре титула Большого шлема за один год.