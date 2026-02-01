Хищение с педагогическим уклоном

Как стало известно “Ъ”, от пяти до семи лет лишения свободы получили трое фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств при создании первой профессиональной соцсети для педагогов «Горизонт». По версии следствия, из выделенных на проект 42 млн руб. более 38 млн руб. были похищены фигурантами, а сама программа оказалась неработающей.

В Кунцевском суде столицы 29 января завершился процесс над бывшим руководителем центра цифровой трансформации образования ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (резидент инновационного фонда «Сколково») Ярославом Демченко, а также предпринимателями Артемом Прошко и Антоном Аникиным. Все они признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при создании первой профессиональной соцсети для педагогов «Горизонт».

На реализацию этого проекта из бюджета было выделено 42 млн руб. Практически все эти деньги были похищены, а сама программа оказалась нерабочей.

Максимальное наказание — семь лет лишения свободы — суд назначил организатору преступления Ярославу Демченко. Его сообщники Прошко и Аникин получили шесть и пять лет колонии соответственно.

Как установили следствие и суд, в октябре 2019 года Минпросвещения в рамках реализации национального проекта «Образование» заказало подведомственному фонду под руководством Ярослава Демченко разработку автоматизированной информационной системы (АИС) «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт"». Эта соцсеть предназначалась для общения и обмена профессиональными знаниями между педагогическими работниками.

Из материалов дела следует, что контракт на разработку АИС ФГАУ заключило со столичным ООО «Клевер», а субподрядчиком работ выступило ООО РСВ. Эти организации должны были создать сервис основного приложения, его клиентской части, авторизации, включавшие в себя также сервис обмена мгновенными сообщениями, расчет рейтинга, профиль компетенций, систему управления базами данных и другой функционал. Система должна была иметь интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации госуслуг. Работы исполнитель обязан был сдать в течение 70 дней после заключения договора.

Однако, говорится в деле, Ярослав Демченко, вступив в сговор с менеджером ООО «Клевер» в лице Артема Прошко и гендиректором ООО РСВ Антоном Аникиным, изначально не собирался исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Столичная полиция установила, что часть работ по разработке АИС была выполнена фиктивно, а во ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» приняли заведомо не соответствующие условиям контракта работы как исполненные.

Отметим, что факт мошенничества со стороны фигурантов был выявлен только в январе 2024 года, когда правоохранительные органы и возбудили уголовное дело. Задержали обвиняемых Демченко, Прошко и Аникина в апреле того же года. Свою вину в инкриминированном деянии на стадии следствия и в суде признал только последний.

Защита осужденных намерена обжаловать решение суда, но комментировать его не стала.

Олег Рубникович