Дамаску продлят уроки французского

Как стало известно “Ъ”, Франция сохранила свои войска в северо-восточной части Сирии, несмотря на начавшийся переход этого района, контролировавшегося курдскими отрядами, в юрисдикцию сирийского переходного правительства. Как пояснил “Ъ” французский дипломатический источник, Париж видит свои приоритеты в том, чтобы, с одной стороны, поддержать интеграцию курдов в центральные структуры власти, а с другой — не допустить активизации в этом районе «Исламского государства» (ИГ; признано в РФ террористическим и запрещено). Действия Франции, больше десяти лет поддерживавшей курдские отряды, контрастируют с политикой США, которые планируют полный вывод своих военных из Сирии.

Группа французских военных по-прежнему дислоцирована в северо-восточной Сирии, несмотря на начавшийся переход этой территории из-под контроля прокурдского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС) в руки Дамаска. Об этом сообщил “Ъ” французский дипломатический источник. Он напомнил, что Париж с 2014 года является участником возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ (признано в России террористическим и запрещено). «В рамках этой деятельности французские силы — вместе с нашими партнерами из 80 стран и 5 международных организаций — развернуты, чтобы сдерживать рост исламистской террористической угрозы»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Париж завершить военную миссию в Сирии, источник заметил, что у французского руководства имеются в этой стране два приоритета.

Во-первых, это поддержка интеграции СДС «в будущую единую Сирию».

А, во-вторых, борьба с потенциальным возрождением террористической угрозы как на северо-востоке Арабской Республики, так и на Ближнем Востоке в целом.

«Франция полностью нацелена» на посредничество между Дамаском и СДС, указал собеседник “Ъ”. По его словам, Париж, с одной стороны, хочет обеспечить устойчивый режим прекращения огня, а с другой — добиться заключения между Дамаском и СДС «политического соглашения, которое является единственным долгосрочным средством достижения единства Сирии и интеграции курдского компонента в ее экономические, политические, исторические и культурные институты». Эти усилия помогли СДС и Дамаску подписать первое соглашение 18 января, а затем установить режим прекращения огня, добавил источник.

Наступательную операцию на позиции СДС, контролировавших на северо-востоке Сирии (Заевфратье) провинции Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, армия Дамаска начала 17 января. Как сообщал освещающий проблемы разведки французский портал Intelligence Online, десятки французских военных, почти десять лет дислоцированных в Заевфратье, были застигнуты врасплох боевыми действиями. После серии неудачных попыток ввести «режим тишины» Дамаск и СДС в пятницу, 30 января, сообщили, что достигли всеобъемлющего соглашения о постепенной интеграции военных и административных структур СДС в центральные органы власти. К этому моменту в руках курдов де-факто осталась только провинция Хасеке.

Согласно заявлению СДС, договоренности с Дамаском предполагают отвод сил переходного правительства от линий боевого соприкосновения.

Однако в ключевые города Хасеке должны войти сирийские силы безопасности, подчиняющиеся МВД. «Предусмотрено создание дивизии, в которую войдут три бригады СДС. Будет создана также бригада Кобани (курдский город в провинции Алеппо.— “Ъ”) в составе дивизии, дислоцированной в провинции Алеппо,— говорится в заявлении СДС.— Цель соглашения — сохранение целостности сирийской территории и достижение полной интеграции региона (Заевфратья.— “Ъ”) за счет укрепления сотрудничества между вовлеченными сторонами».

Как написал в соцсети X в пятницу, 30 января, президент Франции Эмманюэль Макрон, Париж будет поддерживать полное исполнение договоренностей между Дамаском и курдами.

На территории Заевфратья размещаются и американские военные, опиравшиеся на поддержку СДС в борьбе с ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено). Однако газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила 22 января, что Пентагон рассматривает вариант полного вывода своих войск из Сирии, считая миссию неактуальной.

Сокращать свой контингент в Хасеке, по некоторым данным, в январе начала и Россия, использовавшая с 2019 года аэродром в Камышлы как третий военный объект в дополнение к авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Как пояснил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, на заре гражданского конфликта в Сирии, начавшегося в 2011 году, Франция имела больше инструментов влияния на ситуацию, чем США, не только в плане разведывательных возможностей, но в контексте работы с сирийской диаспорой. «Затем эти преимущества были утрачены,— заметил эксперт.— Впервые о развертывании французского спецназа в поддержку СДС стало известно в 2016 году, хотя наверняка неафишируемые операции проводились на востоке и прежде — с базы в иракском Эрбиле (неформальная столица находящегося по соседству Иракского Курдистана.— “Ъ”)».

Собеседник “Ъ” напомнил, что Франция сохраняла экономические активы в Сирии даже после начала гражданского конфликта. «Цементный завод французской компании Lafarge работал и в годы войны — до 2014 года точно, пока его территория не стала в 2016 году местом базирования войск глобальной коалиции,— отметил господин Мардасов.— Кроме того, Франция действительно обеспокоена возможностью реинкарнации ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено.— “Ъ”) и судьбой франкоязычных боевиков, которые содержатся в тюрьмах на востоке Сирии». В связи с этим интерес Парижа к поддержке курдов «понятен и логичен», резюмировал эксперт.

Нил Кербелов