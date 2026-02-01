Строительство экологичной гидроэлектростанции в Дагестане начнется в 2026 году

АО «СамурЭнерджи» получила разрешение негосударственной экспертизы на возведение малой гидроэлектростанции «Орел» в Рутульском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

По информации ведомства, подготовительные работы по реализации проекта уже ведутся. Возведение объекта запланировано с марта 2026 года, запуск в эксплуатацию ожидается в 2027 году.

Установленная мощность станции составит 5,05 МВт. Годовая выработка электроэнергии достигнет около 20 млн кВт/ч. Проект будет реализован без создания водохранилищ с применением отечественного оборудования по технологии ЭкоГЭС.

По данным минэнерго, малая ГЭС «Орел» и другие объекты класса 1-5 МВт компании повысят надежность электроснабжения удаленных горных районов Дагестана и сократят дефицит мощностей. Проект обеспечит развитие локальной генерации в горной части республики, внесет вклад в создание Самурского энергетического кластера и поможет освоить потенциал возобновляемых источников энергии на юге Дагестана.

Валентина Любашенко