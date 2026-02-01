В Башкирии на 20% увеличилось число судебных дел о банкротстве

В арбитражный суд Башкирии в прошлом году поступило около 46,6 тыс. исковых заявлений, что на 5,4% больше результатов 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Около 42,5% заявлений — более 19,8 тыс. исков — приходилось на дела о банкротстве. По сравнению с позапрошлым годом, число заявлений о несостоятельности выросло на 19,8%.

Всего арбитражный суд Башкирии рассмотрел в 2025 году более 130 тыс. дел, а разрешил почти 41 тыс. из них — последний показатель за год вырос на 8%.

Ранее стало известно, что в Башкирии с 1,5 тыс. до 2,3 тыс. увеличилось количество внесудебных банкротств.

Идэль Гумеров