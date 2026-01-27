В Башкирии в полтора раза выросло число внесудебных банкротств

В 2025 году в Башкирии 2,32 тыс. человек инициировали собственное внесудебное банкротство. Это на 55,9% больше, чем годом ранее, когда было начато 1,49 тыс. таких процедур, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на данные «Федресурса».

Темпы роста количества внесудебных банкротств снизились — в 2024 году их число выросло почти в четыре раза по сравнению с 2023-м.

Башкирия занимает пятое место среди регионов по количеству внесудебных банкротств граждан после Краснодарского (3,31 тыс. процедур) и Алтайского края (2,6 тыс.), Ростовской (2,59 тыс.) и Свердловская области (2330).

В целом в стране за год возбуждено 68,3 тыс. дел о внесудебном банкротстве граждан. Это на 22,9% выше уровня 2024 года.

В 2024 году республика была на девятом месте среди регионов России по количеству сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан.

Майя Иванова