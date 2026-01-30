19% проданных в том году квартир на «вторичке» Ижевска находились в новостройках

10,7 тыс. сделок провели на вторичном рынке недвижимости Ижевска в 2025 году. Из них доля «новой вторички» — жилья в новостройках до пяти лет, выставленного на продажу, — составила 19%, что на 4 п. п. выше, чем в 2024 году. Такие данные приводят аналитики сервиса «Циан». По числу сделок на «вторичке» в целом столица Удмуртии заняла 16-е место в топ-20 городов России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Совокупно на вторичном рынке 20 городов рейтинга было продано 410 тыс. квартир, большая часть из них традиционно приходится на Москву — 94,1 тыс. сделок. Для сравнения, в Перми было совершено 13,9 тыс. сделок, из них доля «новой вторички» увеличилась за год на 4 п. п., до 17%.

«Доля сделок в “новой вторичке” растет везде (суммарно по топ-20 — +3 п. п. за год). Часть этих покупок — реализация остатков застройщиками, поэтому эта активность редко оседает в виде выручки в классических агентствах недвижимости»,— отметил главный аналитик сервиса Алексей Попов.

Самая высокая доля «новой вторички» наблюдается в городах с активным новым строительством и миграционным притоком: Краснодаре (46%), Тюмени (34%), Ростове-на-Дону (30%). Меньше всего — там, где строится не так много новостроек, а население совершает мало сделок с покупателями из других регионов. Это Челябинск (14%), Омск (11%) и Нижний Новгород (10%).

Напомним, Ижевск попал в топ-10 городов России по снижению арендной ставки по итогам декабря. В среднем стоимость съема жилья в городе составила 27 тыс. руб. в месяц. За год этот показатель снизился на 8%.