В Екатеринбурге задержали трех жителей, угрожавших оружием окружающим

В Екатеринбурге на улице Готвальда, 22, сотрудники Росгвардии задержали трех жителей, которые угрожали оружием окружающим людям, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Росгвардии.

«На пульт централизованной охраны поступило сообщение о том, что трое молодых людей пугают прохожих оружием. Для установления всех обстоятельств по указанному адресу было направлено два наряда вневедомственной охраны, где информация подтвердилась. Соблюдая все меры предосторожности, сотрудники Росгвардии задержали троих молодых людей и передали их по приезду следственно-оперативной группе полиции»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

На видео, опубликованном в местных СМИ, заметно, что рядом с задержанными лежала винтовка. По уверениям одного из мужчин, она была «не заряжена».

Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, изъятые у доставленных граждан предметы направлены на исследование. По факту инцидента сотрудниками службы участковых отдела полиции №11 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение.

Артем Путилов