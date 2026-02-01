Глава СКР потребовал доклад по делу об осквернении «Вечного огня» в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об осквернении памятного сооружения «Вечный огонь» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее, 30 января, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу Станислава Данилова. Ему предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»). Как установлено следствием, 27 января Станислав Данилов, будучи пьяным, на площади Коммунаров, на самом мемориале «Вечный огонь» совершил действия, «грубо нарушающие общественную нравственность».

Согласно версии обвинения, он лег на конструктивные детали мемориала, затем опустил в очаг металлическое изделие для обжига и начал пить алкоголь на территории памятника.