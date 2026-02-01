Бастрыкин поручил проверить ситуацию с бродячими собаками в селе Татарстана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Татарстана о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в поселке Константиновка Татарстана. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

По данным СК, вблизи жилых домов на протяжении длительного времени обитает большое количество безнадзорных животных, которые регулярно проявляют агрессию в отношении местных жителей, в том числе несовершеннолетних. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

СУ СК по Татарстану организовало процессуальную проверку. Господин Бастрыкин поручил и. о. руководителя управления Марселю Дулкарнаеву доложить о промежуточных результатах и принятом решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В ноябре 2025 года СК возбудил уголовное дело после нападения собак на 9-летнюю девочку в поселке Васильево Зеленодольского района. В январе 2026 года бродячие собаки напали на женщину с маленькой дочкой в Зеленодольске.

Анар Зейналов