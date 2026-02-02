Сегодня исполняется 58 лет председателю совета директоров группы компаний «Дело», председателю Высшего совета Федерации гандбола России Сергею Шишкареву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет помощник президента РФ Николай Патрушев:

— Уважаемый Сергей Николаевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваш профессионализм, стратегическое видение, предпринимательская смелость лежат в основе успеха крупнейшего национального логистического холдинга, который стал надежной опорой внутренней и международной торговли нашей страны, на протяжении многих лет укрепляя транспортный суверенитет России. Ценю Вашу государственную позицию, поддержку социальных проектов и спорта. Желаю здоровья, надежных единомышленников и успешной реализации новых амбициозных планов во благо Родины.

Поздравления передает единственный в мире тренер, являющийся победителем чемпионатов мира по гандболу, Лиги чемпионов, Кубка кубков, Кубка Европы, Суперкубка и обладателем золота Олимпиады-2016 по гандболу, заслуженный тренер РФ Евгений Трефилов:

— Уважаемый Сергей Николаевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! С радостью передаю поздравления и от всей женской сборной России по гандболу, завоевавшей золотые медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Мы были вдохновлены тем вниманием и поддержкой, которую Вы как руководитель Федерации гандбола России оказывали команде на протяжении всего турнира и в ходе подготовки к нему. Чувствовали Вашу заботу, готовность помочь в любой ситуации для достижения нашей цели — триумфального выступления на главном соревновании четырехлетия. Золотые медали женской сборной России по гандболу в Бразилии — это и Ваша победа! Желаем Вам крепкого здоровья, реализации всех проектов и новых ярких побед с гандбольными сборными и клубами на международной арене!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»