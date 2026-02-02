Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 58 лет председателю совета директоров группы компаний «Дело», председателю Высшего совета Федерации гандбола России Сергею Шишкареву

Сергей Шишкарев

Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет помощник президента РФ Николай Патрушев:

— Уважаемый Сергей Николаевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваш профессионализм, стратегическое видение, предпринимательская смелость лежат в основе успеха крупнейшего национального логистического холдинга, который стал надежной опорой внутренней и международной торговли нашей страны, на протяжении многих лет укрепляя транспортный суверенитет России. Ценю Вашу государственную позицию, поддержку социальных проектов и спорта. Желаю здоровья, надежных единомышленников и успешной реализации новых амбициозных планов во благо Родины.

Поздравления передает единственный в мире тренер, являющийся победителем чемпионатов мира по гандболу, Лиги чемпионов, Кубка кубков, Кубка Европы, Суперкубка и обладателем золота Олимпиады-2016 по гандболу, заслуженный тренер РФ Евгений Трефилов:

— Уважаемый Сергей Николаевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! С радостью передаю поздравления и от всей женской сборной России по гандболу, завоевавшей золотые медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Мы были вдохновлены тем вниманием и поддержкой, которую Вы как руководитель Федерации гандбола России оказывали команде на протяжении всего турнира и в ходе подготовки к нему. Чувствовали Вашу заботу, готовность помочь в любой ситуации для достижения нашей цели — триумфального выступления на главном соревновании четырехлетия. Золотые медали женской сборной России по гандболу в Бразилии — это и Ваша победа! Желаем Вам крепкого здоровья, реализации всех проектов и новых ярких побед с гандбольными сборными и клубами на международной арене!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все