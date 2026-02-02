Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дни рождения

Сегодня исполняется 78 лет заместителю председателя Совета федерации РФ, Герою России Юрию Воробьеву

Юрий Воробьев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Смоленской области Василий Анохин:

— Уважаемый Юрий Леонидович! Поздравляю Вас с Днем рождения! Ваши лидерские качества, безупречная репутация, умение твердо и принципиально отстаивать национальные интересы по праву заслужили самую высокую оценку общества и государства, Ваших коллег и товарищей. Искренне рад, что сегодня в верхней палате российского парламента именно Вы представляете интересы героической Смоленской земли. Уверен, что Ваш колоссальный опыт поможет региону в успешной реализации масштабных проектов, направленных на повышение качества жизни смолян, укрепление партнерских отношений с братской Республикой Беларусь. Здоровья Вам, неутомимой энергии и новых успехов!

