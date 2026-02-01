В Госдуму внесли проект об обязательной съемке на видео сделок с недвижимостью

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, согласно которому нотариусы будут обязаны снимать на видео все сделки с недвижимостью. Об этом сообщила пресс-служба фракции.

ЛДПР предлагает обязать нотариусов хранить в качестве доказательства все видеозаписи с учетом сроков давности уголовного преследования по статьям, связанным с мошенничеством в этой сфере. Авторы инициативы считают, что это позволит защитить россиян от мошенничества при заключении сделок с недвижимостью.

«У пожилого человека недвижимость часто единственный актив, надежда на обеспеченную старость. Бабушка, подписывая документы в кабинете нотариуса, никак не ожидает, что после заключения сделки окажется на улице, не имея возможности оспорить сомнительные документы»,— заявил Леонид Слуцкий. По его словам, «мерзавцы не гнушаются» обогащаться за счет доверчивых людей, которые не могут сами вникнуть в «юридические тонкости». Проект внесли в Госдуму 1 февраля 2026 года.

С 1 июля россияне при онлайн-регистрации прав собственности на недвижимость смогут использовать биометрию в качестве дополнения к усиленной квалифицированной электронной подписи. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Ъ» сообщали, что такая защита позволит максимально обезопасить граждан при проведении онлайн-сделок с недвижимостью. Некоторые эксперты отмечают, что многие россияне с настороженностью относятся к сдаче биометрических данных из-за опасений возможной утечки или их несанкционированного использования.

