Пять ТЭЦ из Татарстана вошли в федеральную программу модернизации

Правительство России утвердило программу модернизации генерирующих объектов на 2029–2031 годы, в которую вошли пять проектов из Татарстана. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

На казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 запланирована установка парогазовых установок мощностью 61 и 65 МВт соответственно. Начало поставки модернизированной мощности — 1 декабря 2030 года.

Модернизация Набережночелнинской ТЭЦ предусматривает установку ПГУ мощностью 236 МВт с увеличением на 11 МВт. Работы завершатся к 1 декабря 2029 года.

Нижнекамская ТЭЦ «Татнефти» к декабрю 2030 года введет в эксплуатацию новый энергоблок мощностью 195 МВт с приростом 20 МВт. На Нижнекамской ТЭЦ АО «ТГК-16» к 1 декабря 2029 года планируется замена паровой турбины мощностью 70 МВт.

В ноябре 2025 года Системный оператор единой энергетической системы публиковал предварительный перечень проектов модернизации ТЭС на 2029–2031 годы. Тогда в список попали три станции Татарстана — Нижнекамская ТЭЦ, Казанская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Анар Зейналов