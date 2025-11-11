Опубликовали проекты модернизации трех ТЭЦ Татарстана на 2029–2031 годы

В предварительный перечень проектов модернизации тепловых электростанций на 2029 год и проектов с установкой газовых турбин на 2029–2031 годы попали две станции в Казани и одна в Нижнекамске. Соответствующий документ опубликовал Системный оператор единой энергетической системы (СО ЕЭС).

Всего в список вошли 14 проектов общей мощностью 1724 МВт, а также 10 объектов модернизации с установкой или заменой газовых турбин мощностью 1003 МВт. Среди них — Нижнекамская ТЭЦ, Казанская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

На Нижнекамской ТЭЦ (ТГК-16) предусмотрена комплексная замена паровой турбины, ротора генератора и барабана котлоагрегата. Работы начнутся в декабре 2029 года и займут около 11 месяцев.

На Казанской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (Татэнерго) запланирован перевод станций с паросилового на парогазовый цикл с установкой новой газовой турбины, автоматизированных систем управления и диагностических комплексов, строительство новых корпусов для размещения турбинного оборудования и инженерных систем. Также предусмотрена замена генератора. Заявленный месяц начала поставки мощности — декабрь 2030 года.

Окончательный график модернизации будет направлен в Минэнерго России и опубликован до 28 ноября 2025 года.

Анна Кайдалова