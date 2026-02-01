Ельцин-центр подготовил программу в честь юбилея первого президента РФ

Ельцин-центр подготовил специальную программу в честь 95-летия Бориса Ельцина, первого президента РФ, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Ельцин-центра.

Музей планирует провести тематические экскурсии о личной истории Бориса Ельцина «Президент вне Кремля: личная история Бориса Ельцина». «В день 95-летия первого президента России предлагаем взглянуть на него глазами близких, друзей и коллег. Именно они знали, что вдохновляло и интересовало Бориса Ельцина, что сформировало его характер и сделало настоящим лидером страны»,— сообщается на сайте культурного центра. Помимо этого заявлены тематические экскурсии по экспозициям «Ельцин: вне политики», «Ельцин в Свердловске» и разделу «Витрина подарков президенту». Днем 1 февраля в 14:30 состоится возложение цветов к памятнику Борису Ельцину.

Центральным событием программы будет открытие фотовыставки «Два президента», посвященной 95-летию со дня рождения двух президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина — первого в СССР и первого в России. Причем оба лидера родились с разницей в месяц и один день в 1931 году. Господин Ельцин — 1 февраля, господин Горбачев — 2 марта.

«Этот проект — дань памяти двум лидерам, которые изменили страну. Они открыли для нас путь к свободе, который оказался куда более трудным, чем представлялось. Но я уверена, что через три-пять-десять лет то, что сделали президент Горбачев и президент Ельцин для своей страны, будет оценено по достоинству. Мне хотелось бы выразить огромную благодарность Горбачев-фонду, за помощь в реализации этого, очень непростого, проекта»,— сообщила куратор выставки, первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Ельцина Людмила Телень.

В пресс-службе Ельцин-центра напомнили о непростых отношениях, которые складывались между двумя лидерами. Несмотря на то что они запомнились непримиримыми оппонентами из-за своих политических идеалов и идей, начинали они прежде всего как единомышленники. Каждый из них до конца жизни пронес начатый в 1987 году спор. Политические убеждения — то, что раскололо их пути окончательно к концу 80-х годов. Оба лидера изо всех сил пытались изменить жизнь в государстве. Но что делал один — ровно противоположное делал другой. «Оба пытались вывести страну из десятилетий застоя. Оба разрушали миф о ней как об „осажденной крепости”. Оба сделали все возможное, чтобы вернуть в общественную жизнь свободу слова и мысли. Оба настаивали на верховенстве закона, а не идеологии. Оба хотели освободить своих сограждан от страха перед государством и вернуть им чувство собственного достоинства»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Ельцин-центра.

Фотовыставка будет работать на обеих площадках до конца марта. Вход на нее — бесплатный.

Артем Путилов