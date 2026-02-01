Шойгу прибыл в Китай для переговоров с главой МИД КНР

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Во время визита в Китай Сергей Шойгу проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны обсудят изменившуюся ситуацию в сфере международной и региональной безопасности, следует из сообщения.

Ван И посещал Москву 2 декабря по приглашению Сергея Шойгу для участия в двусторонних консультациях по стратегической безопасности. Стороны обсудили в том числе ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сотрудничество в военной и военно-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Старый друг лучше новых вдруг».