Старый друг лучше новых вдруг

Одновременно с важной делегацией из США, спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером, Москву посетил высокопоставленный гость из Китая — глава МИД КНР Ван И. И хотя эти два события совпали по времени случайно: приезд американцев был согласован на днях, в то время как визит китайской делегации давно стоял в графике,— между ними оказались тематические пересечения. И там и там российские переговорщики продвигали стратегические интересы страны: только в одном случае «Украина» звучало открыто, а в другом — между строк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И прилетел в Москву по приглашению секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу для участия в двусторонних консультациях по стратегической безопасности. На повестке дня, по сообщению пресс-службы аппарата Совбеза РФ, были «актуальные вопросы международной и региональной безопасности, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военно-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами». Прошлая такая встреча состоялась год назад в Пекине, и нынешняя была запланирована давно. Но тот факт, что она совпала по времени с визитом посланников президента США, обеспечил ей дополнительное внимание.

Приветствуя китайского гостя, Сергей Шойгу констатировал, что за время, прошедшее с их предыдущих консультаций, «геополитическая обстановка усложнилась».

«Множатся вызовы в сфере глобальной безопасности и стабильности, что требует от нас регулярной “сверки часов” в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия»,— заявил он.

«Движущей силой» отношений двух стран Сергей Шойгу назвал дипломатию их лидеров, напомнив, что в этом году президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречались дважды: в Москве и Пекине совместно отметили 80-летие Великой Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом. «Россия и Китай имеют общее понимание о недопустимости попыток фальсификации истории»,— заявил он, говоря о прошлом. После чего перешел к современности: «Это особенно важно с учетом того, что в некоторых странах Европы и в Японии проснулось желание взять реванш за прошлые поражения. Гидра милитаризма вновь поднимает свои головы, но опыт их отсечения у Москвы и Китая накоплен достаточный. Возрождения преступных режимов в Европе и Токио мы не допустим».

Говоря о Европе, Сергей Шойгу публично не стал упоминать украинский фактор, но было понятно, о чем речь. Ранее власти РФ не раз выражали озабоченность ремилитаризацией Европы, происходящей на фоне конфликта вокруг Украины. Особое внимание российская сторона при этом уделяет Германии, планирующей в ближайшие годы потратить рекордную сумму на закупку вооружений и техники.

Что же касается вопросов, особо волнующих китайскую сторону, то Сергей Шойгу дал понять, что Москва поддерживает позицию Пекина по всем ключевым проблемам — Тайваню, Синьцзяну, Тибету и Гонконгу.

«Правительство Китайской Народной Республики — единственное законное правительство, представляющее весь Китай»,— подчеркнул он.

Ван И в своем ответственном слове также уделил особое внимание тесным контактам лидеров Китая и России. Они, по его словам, «направляют китайско-российские отношения на устойчивое и уверенное продвижение вперед, несмотря на глобальную турбулентность и непредсказуемость». Пекин и Москва должны, как заявил он далее, продолжать укреплять сотрудничество во всех сферах и вместе противостоять новым вызовам и угрозам.

Среди последних он тоже выделил возрождение милитаризма, правда только японского. «Мы (Китай и Россия.— “Ъ”) вместе противостоим любым попыткам, заявлениям, которые противоречат исторической правде. Надо быть начеку в связи с попытками возрождения японского милитаризма, фашизма. Важно дать отпор любым таким попыткам»,— заявил Ван И.

Напомним, отношения Китая и Японии резко обострились после недавних неосторожных заявлений нового японского премьера Санаэ Такаити о статусе Тайваня, так что эта тема для Пекина сейчас особо болезненна. По итогам почти пятичасовых переговоров в Совбезе российской и китайской делегациям, как сообщил позднее Ван И, удалось выйти «на договоренности по широкому кругу вопросов».

Механизм китайско-российских консультаций по вопросам стратегической безопасности был создан в 2005 году по инициативе лидеров стран — Владимира Путина и Ху Цзиньтао. С тех пор консультации проводились практически ежегодно. Со стороны Москвы в них участвовали секретари Совбеза РФ — Игорь Иванов (в 2005 году), Николай Патрушев (2008–2023 годы) и Сергей Шойгу (с 2024 года). Пекин был представлен членами Госсовета КНР и главами канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Среди них — Тан Цзясюань (2005 год), Дай Бинго (2008–2012 годы), Ян Цзечи (2013–2022 годы) и Ван И (с 2023 года). Цель консультаций — обмен мнениями, координация и защита общих интересов в сфере международной безопасности. Стороны также обсуждают технологическое и экономическое сотрудничество, взаимодействие в ШОС, БРИКС, ООН и G20.

После консультаций с Сергеем Шойгу Ван И направился на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Перед их началом китайский гость поблагодарил своего российского коллегу за возможность встретиться в такой день. «Я знаю, что сегодняшний день — это особо насыщенный, напряженный и значимый день для России, и президента Владимира Путина, и для вас, уважаемого министра (в связи с переговорами по Украине с посланниками президента США.— “Ъ”). Вы нашли время для встречи со мной, это свидетельствует о высоком уровне наших взаимоотношений»,— заявил Ван И (цитата по «РИА Новости»).

По итогам встречи в МИД РФ заявили, что на ней «значительное внимание было уделено перспективам урегулирования кризиса вокруг Украины на основе устранения первопричин конфликта и должного учета коренных интересов РФ, обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также другим темам, представляющим взаимный интерес».

Елена Черненко, Ярослав Фокин