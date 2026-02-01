В горах на юге Красноярского края пропал сноубордист

Спасатели и волонтеры ведут поиски пропавшего сноубордиста на юге Красноярского края, сообщило МЧС региона.

По данным спасательного ведомства, сноубордист-любитель в составе группы катался на горе Аргыджек в Манско-Уярском муниципальном округе и должен был на ночевку вернуться в поселок Нарва. Но там он так и не появился, о чем другие участники группы сообщили МЧС. Отмечается, что в районе происшествия отсутствует сотовая связь.

В поиске задействованы 48 человек и 11 единиц техники.

Гора Аргыджек находится в Восточных Саянах, в трех часах езды на автомобиле от Красноярска. Высота вершины — 1523 м. Это популярное место для хайкинга, так как подъем не сложный, но затяжной.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале октября в Красноярском крае во время турпохода пропала семья с пятилетним ребенком. Это случилось в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Найти их до сих пор не удалось.

Михаил Кичанов