Трамп рассказал детали продажи венесуэльской нефти
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация пока не обсудила долю доходов Каракаса от продажи венесуэльской нефти. Он добавил, что Соединенные Штаты приветствуют участие Китая в покупках нефти из Венесуэлы.
Запись разговора Дональда Трампа с журналистами опубликована на YouTube-канале Белого дома. Отвечая на вопросы, президент США добавил, что покупать венесуэльскую нефть будет в том числе Индия.
После атаки на Венесуэлу президент США заявил о намерении использовать нефтяные запасы страны. 15 января Соединенные Штаты завершили сделку по продаже первой партии венесуэльской нефти на $500 млн.