Власти Ирана заявили о продвижении работы над переговорами с США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что Тегеран продвинулся в организации переговоров с Вашингтоном.

«Вопреки ажиотажу, создаваемому искусственно раздуваемой медийной войной, структурные механизмы для переговоров находятся в процессе продвижения»,— написал господин Лариджани в соцсети X.

МИД Ирана 30 января заявил о готовности возобновить диалог с США по ядерной программе страны. Позднее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассчитывает на переговоры с Тегераном. Одновременно господин Трамп указал, что в сторону Ирана направляется «большой флот».