Иран заявил о готовности возобновить диалог с США по ядерной программе

Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе исламской республики, заявил глава МИД Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что диалог должен быть «честным и равноправным». По словам министра, во время предыдущих переговоров Тегерана и Вашингтона «не было честности и добросовестности со стороны США».

«Исламская республика Иран никогда не планировала создание ядерного оружия. Мы всегда были готовы укреплять доверие в отношении мирного характера нашей ядерной программы, и мы готовы сделать это сейчас»,— сказал господин Аракчи во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле (цитата по Mehr).

Иран и США провели несколько раундов переговоров по ядерной программе исламской республики в 2025 году. Президент США Дональд Трамп заявлял, что у Ирана не должно быть даже мирной ядерной программы. Власти исламской республики называли такой подход неприемлемым.

В 2015 году Иран и шесть международных посредников — Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция — подписали Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций. В 2018 году США вышли из соглашения, а Иран постепенно начал отказываться от выполнения некоторых обязательств. В прошлом году «евротройка» решила возобновить санкции против исламской республики.