Власти Катара и Ирана обсудили пути деэскалации в регионе

Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани обсудили пути деэскалации на Ближнем Востоке. Встреча прошла в Тегеране.

«Он (премьер Катара,— "Ъ") подчеркнул необходимость согласованных усилий, чтобы избавить народы региона от последствий эскалации и продолжить координацию с братскими и дружественными странами для урегулирования разногласий дипломатическими средствами»,— написано в сообщении на сайте МИД Катара.

В начале января президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по территории Ирана, если власти страны продолжат расстреливать протестующих. После подавления протестов господин Трамп заявил, что к берегам Ирана направляется «крупная флотилия». 31 января власти Ирана анонсировали двухдневные военные учения в Ормузском проливе.