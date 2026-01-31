УГМК продлил трофейную серию

Женский баскетбольный клуб УГМК в 13-й раз в истории стал победителем Кубка России, обновив собственный же рекорд. Уральская команда в финале первенства уверенно обыграла «Нику» со счетом 89:55. Екатеринбурженкам никак не помешало то, что решающий матч Кубка России проходил на площадке соперниц.

Баскетболистки УГМК с Кубком России

Фото: пресс-служба РФБ Баскетболистки УГМК с Кубком России

Фото: пресс-служба РФБ

В Сыктывкаре завершился Финал четырех Фонбет Кубка России. Специфика женского баскетбола в России такова, что о каком бы турнире не шла речь, его фаворит заранее известен – УГМК. На протяжении трех предыдущих сезонов УГМК неизменно делал хет-трик, выигрывая национальное первенство, побеждая в Кубке России, а также становясь лучшим в Суперкубке страны.

В этот раз, впрочем, интрига вроде бы появилась. Две недели назад в матче Премьер-лиги УГМК, не знавший поражений на протяжении 46 матчей, уступил курскому «Динамо». Был шанс на то, что курские баскетболистки уже в Финале четырех Кубка России постараются еще раз огорчить УГМК и отнять у «лисичек» уже полноценный титул. Не просто так главный тренер УГМК Дмитрий Донсков предупреждал, в общении с журналистами, что «слабых соперников здесь нет, все — фавориты». «Вы сами знаете: кубковые игры приносят много сюрпризов. На этом «Финале четырех» собрались сильнейшие команды, каждая из которых может выиграть» — отметил он.

Битвы топов российского баскетбола, правда, не случилось. Курская команда допустила осечку в полуфинале, где уступила «Нике» (в итоге курянки довольствовались третьим местом – в матче за него они обыграли МБА).

Но и у варианта финала, в котором УГМК противостоит «Ника», просматривались плюсы. Ведь «Ника» в последних 13 играх выиграла 12 раз. А еще команда в обеих встречах с УГМК в национальном первенстве вполне себе давала бой и шансы имела. То есть команда, что называется, на ходу. Плюс можно было рассчитывать на то, что хозяйки площадки перед своими болельщиками выложатся по полной.

Они и выложились, упрекнуть игроков «Ники» в отсутствии воли к победе нельзя. Но чтобы справиться с УГМК, у которого отличный ход набрали и Александрия Бентли (с 24 очками в активе стала самым результативным игроком встреч), и Мария Клюндикова (российская центровая закончила встречу с 14 очками), и Анастасия Олаири Косу (10 очков) нужно было что-то большее чем просто желание победить. Уж слишком эффективно играли гости. Интересно, что из 10 игроков которых Дмитрий Донсков выпускал на площадку, девять набрали хотя бы по четыре очка. И если после первой десятиминутки, которую УГМК выиграл с перевесом в шесть очков, интрига все еще была бодра, то к большому перерыву, когда отрыв гостей стал двузначным, она чувствовала себя куда хуже, а в третьей десятиминутке, когда УГМК оторвался уже на 30 с лишним очков, тихо умерла. Ну а УГМК уверенно победил со счетом 89:55 и оформил 13-й триумф в Кубке России. Он, разумеется, рекордный. Интересно, что всего УГМК 23 раза принимал участие в этом турнире. То есть уральская команда выигрывала его более чем в половине случаев, однажды даже выдав рекордную, в шесть подряд побед, серию (нынешняя чуть скромнее и состоит всего из четырех побед).

После матча, помимо главного трофея, своих обладательниц нашли и призы индивидуальные. MVP турнира была признана Мария Клюндикова. Россиянка в двух играх Финала четырех провела на площадке около 39 минут (обычно ей дают больше времени), но успела записать на свой счет 33 очка, 16 подборов, 4 блок-шота, 3 перехвата и 2 результативные передачи. При этом промахнулась всего 8 раз: цели достигли 13 двухочковых из 20, 1 трехочковый из 2 и все 4 штрафных. В символическую пятерку «Финала четырех» вошли Дестанни Хендерсон, Раиса Мусина (обе – «Ника»), Александрия Бентли, Нина Глонти («Динамо») и Мария Крымова (МБА).

Арнольд Кабанов