Илон Маск сообщил об отказах в прошлом посещать острова Эпштейна

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X о неоднократных отказах от визитов на остров финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, он прекрасно осознавал риски, связанные с любой перепиской с ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reutes / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reutes / Reuters

«Я очень мало переписывался с Эпштейном и отклонял неоднократные приглашения посетить его остров... но понимал, что даже эта переписка может быть использована для очернения моего имени», — написал Маск.

Ранее генпрокуратура США завершила публикацию документов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных материалов, включая письма и фото, превысил 3,5 млн файлов.