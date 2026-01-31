Одной девушке удалось спастись при пожаре в сауне в Прокопьевске

При пожаре в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области удалось спастись одной девушке. Об этом сообщила пресс-служба СКР России. В пожаре погибли пять подростков.

Девушка, которая спаслась при пожаре, отмечала в сауне день рождения, сообщил «РИА Новости» очевидец. «В сауне пять ребятишек задохнулись, а девочка, именинница, успела выскочить. Трое в бассейне прям были в этот момент. Я видел, как их выносили»,— рассказал он.

В тушении пожара участвуют 38 специалистов с применением 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара составляет 70 кв. м. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.