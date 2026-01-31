Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Одной девушке удалось спастись при пожаре в сауне в Прокопьевске

При пожаре в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области удалось спастись одной девушке. Об этом сообщила пресс-служба СКР России. В пожаре погибли пять подростков.

Девушка, которая спаслась при пожаре, отмечала в сауне день рождения, сообщил «РИА Новости» очевидец. «В сауне пять ребятишек задохнулись, а девочка, именинница, успела выскочить. Трое в бассейне прям были в этот момент. Я видел, как их выносили»,— рассказал он.

В тушении пожара участвуют 38 специалистов с применением 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара составляет 70 кв. м. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Новости компаний Все