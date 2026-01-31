В Прокопьевске пятеро подростков погибли в сауне

В частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области произошел пожар. Погибли пять человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. По предварительным данным, погибшие — подростки. По информации СКР по Кузбассу, одной девушке удалось спастись.

В тушении пожара участвуют 38 специалистов с применением 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара составляет 70 кв. м. В помещении еще могут находиться люди, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Прокуратура Прокопьевска начала проверку. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы. Будут проведены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы для определения причин смерти пострадавших и причин возгорания.