Регуляторы в Казахстане начали проверку трансграничных переводов банков

Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) начали проверку трансграничных операций некоторых банков. Об этом сообщили в АРРФР, передает издание LS.

28 января председатель Агентства по финансовому мониторингу республики Жанат Элиманов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, что один из казахстанских банков в 2025 году перевел в другие страны более 7 трлн тенге (около $14 млрд) из сопредельной страны. Господин Токаев назвал произошедшее «возмутительным фактом» и призвал регуляторы усилить контроль над незаконными или «сомнительными операциями» коммерческих банков.

Отдельно на совещании президент Казахстана отметил лидерство республики по незаконному выводу капитала с помощью криптовалюты. По словам господина Токаева, в стране было уничтожено свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге (около $124 млн).