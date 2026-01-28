Токаев: сопредельная страна вывела $14 млрд через банк Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о крупном инциденте с выводом денег через банки страны. По его словам, одна из кредитных организаций в 2025 году способствовала транзиту более 7 трлн тенге ($14 млрд) из сопредельного государства в третьи страны.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт»,— сказал господин Токаев на совещании в Агентстве финансового мониторинга (АФМ; цитата по пресс-службе главы государства).

Казахстанский президент призвал АФМ вместе с другими профильными ведомствами усилить контроль «над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков». Объемы мошенничества настолько велики, заявил Касым-Жомарт Токаев, что выходят за рамки человеческого понимания.

Отдельно господин Токаев отметил лидерство Казахстана по незаконному выводу капитала посредством криптовалюты. В республике, уточнил глава государства, уничтожено свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге (около $124 млн).