Еще двух челябинских водителей обвиняют в атаке дронов на регионы России

Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей челябинским водителям-дальнобойщикам Александру Зайцеву и Андрею Меркурьеву. Их обвиняют в атаке дронов на регионы России в июне 2025 года (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом стало известно „Ъ“.

Александр Зайцев, Андрей Меркурьев, а также Михаил Рюмин и Сергей Канурин, обвиняемые по той же статье, пробудут в СИЗО до мая. По версии следствия, водители входили в организованную группу, участники которой выехали из Челябинска на грузовиках в Ивановскую, Мурманскую, Иркутскую, Рязанскую и Амурскую области. В транспортных средствах были спрятаны дроны. По прибытии в районы военных аэродромов 1 июня организаторы теракта, сотрудники Службы безопасности Украины, активизировали беспилотники, и те атаковали самолеты, считает следствие. Один из пяти водителей погиб. Согласно уголовному делу, Минобороны РФ был причинен ущерб в 2 млрд руб.

Кроме того, фигурантам вменяют незаконное приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).