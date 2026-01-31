В Приднестровье восстановили электроснабжение после аварии

Во всех районах Приднестровья полностью восстановили электроснабжение после аварии в энергосистеме. Об этом сообщило «Первое радио — Приднестровье». Утром 31 января произошел сбой в работе энергосистемы Украины, который спровоцировал отключение электроэнергии на Молдавской ГРЭС и в некоторых районах Молдавии.

В Приднестровье восстановили движение троллейбусов и безналичную оплату проезда в транспорте. Авария произошла в 10:44 (11:44 мск). Без электричества оставалась большая часть столицы Молдавии Кишинева. Около 15:00 мск электричество в городе частично восстановили, сообщила пресс-служба Минэнерго Молдавии.

В южной части Молдавии все линии электропередачи напряжением 110 кВ были повторно подключены. Восстановлены все линии электропередачи напряжением 110 кВ в северных и северо-западных регионах страны. «Процесс повторного подключения конечных потребителей осуществляется постепенно»,— отмечается в сообщении молдавского Минэнерго.