Минэнерго Молдавии сообщило об отключении электроэнергии из-за сбоев на Украине

Сбои в работе энергосистемы Украины вызвали отключение электроэнергии на Молдавской ГРЭС и в некоторых районах Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба молдавского Минэнерго.

«Из-за серьезных проблем в украинской энергосистеме утром в субботу, 31 января, произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча — Вулканешты — МГРЭС, что привело к повреждению и отключению энергосистемы»,— заявили в министерстве.

В госпредприятии «Единые распределительные электрические сети» сообщили, что из-за аварии на МГРЭС произошли перебои в электроснабжении Приднестровья.

Большая часть Кишинева осталась без электроэнергии, сообщил мэр Ион Чебан в Telegram-канале. Во многих районах перестали ходить троллейбусы и отключились светофоры. «Генераторы подключены к муниципальным больницам, но время их подключения ограничено, и они не могут работать непрерывно, проблема не в топливе»,— написал он. В 13:04 мск мэр сообщил, что официальной информации о произошедшем нет больше часа.

В некоторых регионах Украины экстренно отключили электроэнергию по указанию «Укрэнерго», сообщила пресс-служба ДТЭК. По данным украинского Минэнерго, электроснабжение отсутствует в Киевской, Житомирской и Харьковской областях. В министерстве сообщили, что электроснабжение вернется в ближайшие 2-3 часа.