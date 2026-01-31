В Подмосковье прошло прощание с пловцом Николаем Свечниковым

На Волковском кладбище в Одинцове прошла церемония прощания с российским пловцом Николаем Свечниковым, передает ТАСС. Проститься со спортсменом пришли его родственники, друзья, ученики.

29-летний Николай Свечников участвовал в 37-м межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле 24 августа, но не добрался до финиша. Тело спортсмена обнаружили только в конце января у берега в Бешикташе. На нем был плавательный костюм. В Москву тело доставили 24 января.

Семья Николая Свечникова подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов межконтинентального заплыва и потребовала возбудить уголовное дело. По данным «РИА Новости», отчет о причине смерти спортсмена будет доступен не раньше конца апреля.