Старт как финиш

Победительницей Открытого чемпионата Австралии впервые стала Елена Рыбакина, которая в трех сетах сломила сопротивление первой ракетки мира Арины Соболенко. Блестяще завершив прошлый год триумфом на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, представительница Казахстана отменно начала нынешний сезон, завоевала свой второй титул на турнирах Большого шлема и первый — после сенсационного триумфа на Wimbledon-2022. В мировом рейтинге по итогам мельбурнского мейджора Рыбакина с пятого места поднялась на третье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Рыбакина (слева) и Арина Соболенко

Фото: Hollie Adams / Reuters Елена Рыбакина (слева) и Арина Соболенко

Фото: Hollie Adams / Reuters

Это был второй подряд финал, разыгранный Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко на крупнейших турнирах. Предыдущий, состоявшийся в начале ноября на WTA Finals в Эр-Рияде, остался за теннисисткой из Казахстана, победившей в двух партиях. Огорченная Соболенко тогда заметила, что, мол, «раз в год и палка стреляет», но Рыбакина, которая порой тоже поддается эмоциям, не обиделась на язвительную тираду белоруски, которая и сама понимала, что погорячилась.

Диспозиция перед нынешним мельбурнским противостоянием, к слову, выглядела примерно так же, как два с половиной месяца назад. Обе соперницы одинаково уверенно выглядели на пути к решающему матчу.

Соболенко в основном побеждала за счет мощи, а у Рыбакиной, как правило, четко действовала подача, которую американский специалист Рик Макки, работавший в разное время с пятью бывшими первыми ракетками мира, включая сестер Уильямс и Марию Шарапову, считает самой труднопредсказуемой в сегодняшнем женском теннисе.

Что касается положения в рейтинге, где Соболенко заметно оторвалась от остальных, то оно в данном случае не имело никакого значения. Было ясно, что Рыбакина, начинавшая турнир в ранге пятой ракетки мира и выигравшая у представительниц топ-10 девять матчей подряд, вполне способна продлить свою впечатляющую серию. К тому же из-за дождя финал пришлось проводить под крышей, где подача Рыбакиной становилась еще более серьезным козырем.

Исход первой партии решил дебютный гейм, в котором Рыбакина сразу же взяла чужую подачу. Попытки Соболенко отыграться успеха не имели. В восьмом гейме ее оппонентка спасла два брейк-пойнта, и в итоге белоруска отдала первый сет в 12 матчах нынешнего сезона. Вторая партия проходила в такой же силовой борьбе, но в целом преимуществом владела Соболенко. Во втором гейме она не использовала три брейк-пойнта, но при счете 4:5 Рыбакина не справилась с психологическим напряжением и не взяла на своей подаче ни одного очка.

К середине третьего сета на счету Соболенко было пять выигранных подряд геймов, и она повела — 3:0. Однако перелома не произошло. Рыбакина снова вовремя включила свою подачу и прибавила на приеме. Концовку седьмого гейма Соболенко смазала ударом справа в сетку из выигрышной ситуации, и вскоре, ведя 5:4, Рыбакина вышла подавать на матч. Заключительный гейм она провела по-чемпионски, выиграв два очка прекрасными ударами справа и еще два — отменной подачей. Два других мяча, оставшихся за Соболенко, не помогли ей спасти этот финал. В итоге — 6:4, 4:6, 6:4 за 2 часа 18 минут.

Рыбакина, на счету которой до этого был лишь один титул на мейджорах, выигранный на Wimbledon в 2022 году, все-таки взяла у Соболенко полноценный реванш за поражение в финале Australian Open трехлетней давности. Поднявшись за минувшие две недели с пятого места рейтинга WTA на третье, она выглядит готовой не только поспорить с полькой Игой Швёнтек за вторую позицию, но и через некоторое время навязать Соболенко борьбу за лидерство.

Белоруска же продолжает «сорить» финалами на мейджорах. По два раза выиграв Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025), она теперь имеет на своем счету четыре поражения в решающих матчах. Одно из них, напомним, год назад в Мельбурне нанесла ей американка Мэдисон Кис. Впрочем, в плане стабильности в женском теннисе равных Соболенко пока нет.

Евгений Федяков