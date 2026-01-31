На Ставрополье запустили голосование по ограничению использования электросамокатов

По инициативе губернатора Ставропольского края в регионе запущено голосование по вопросу ограничения использования электросамокатов и др. средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает пресс-служба города-курорта Ессентуки.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«В регионе планируют закрепить четкие правила для тех, кто пользуется СИМ. Сейчас прорабатывается краевой закон, но, прежде чем он выйдет на финальный этап рассмотрения, губернатор запустил опрос по вопросу ограничения (использования) средств индивидуальной мобильности»,– говорится в сообщении.

В нем уточняется, что жители Ставрополья могут проголосовать на платформе обратной связи Портала Госуслуг до 4 февраля 2026 года.

Ефим Мартов