Рыбакина обыграла Соболенко в финале Australian Open

Елена Рыбакина, представительница Казахстана и пятая ракетка мира, выиграла Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в сезоне. В финале она победила Арину Соболенко, первую ракетку мира из Белоруссии, со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Это первый титул на этом турнире для Рыбакиной, ранее она выигрывала Уимблдон в 2022 году.

В третьем сете Рыбакина уступала со счетом 0:3, но сумела переломить ход матча. В личных встречах у теннисисток счет стал 8:7 в пользу Соболенко. В 2023 году они встречались в финале Australian Open, где победила белоруска. Рыбакина, родившаяся в Москве, выступает за Казахстан с 2018 года и имеет 12 титулов WTA в одиночном разряде.

Соболенко, обладательница 22 титулов WTA, выигрывала Australian Open в 2023 и 2024 годах. В прошлом сезоне она проиграла в финале американке Мэдисон Киз. Также она дважды становилась чемпионкой US Open — в 2024 и 2025 годах. Победительница турнира получила около 2,88 млн долларов, финалистка — 1,149 млн.